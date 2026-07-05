Orlando Gill explicó su cruce con Mbappé tras la eliminación de Paraguay: “Parece que se agrandó”

El arquero paraguayo reveló qué ocurrió con el capitán francés al final del partido por los octavos de final del Mundial 2026. Francia ganó 1-0 con gol de penal de Mbappé y avanzó a cuartos.

Hoy 12:40

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Tras el triunfo del seleccionado europeo por 1-0, el arquero Orlando Gill protagonizó un cruce con Kylian Mbappé y horas después explicó qué ocurrió en el final del partido.

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El guardameta de San Lorenzo contó su versión en diálogo con ABC Deportes y aseguró que su intención había sido saludar al capitán francés tras el pitazo final.

“Solo le quise saludar y parece que se agrandó. No me miró, solamente se reía”, expresó Gill, en una frase que tuvo fuerte repercusión en redes sociales.

La situación se produjo cuando el arquero paraguayo se acercó a Mbappé al término del encuentro. Según las imágenes difundidas, el delantero francés continuó celebrando la clasificación con sus compañeros y no respondió al gesto del futbolista de la Albirroja.

El partido había sido intenso y muy disputado. Francia consiguió la clasificación a cuartos de final gracias a un penal convertido por Mbappé, en un encuentro marcado por el roce, la tensión y varios cruces entre jugadores de ambos equipos.

Gill también hizo una lectura sobre la intensidad con la que Paraguay intentó jugar el encuentro. “En Sudamérica estamos acostumbrados a los roces, ellos parece que no. Quisimos plasmar eso dentro de la cancha”, afirmó.

El final del partido aumentó la tensión. El arquero se disponía a ejecutar un tiro libre desde su propio campo cuando el árbitro marcó el cierre del encuentro. Luego se acercó a Mbappé, pero el atacante del Real Madrid siguió festejando la clasificación.

Más allá del cruce, los jugadores de ambos equipos se reunieron luego en la mitad de la cancha y la situación no pasó a mayores.

Con la victoria, Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial y ahora enfrentará a Marruecos, en un nuevo desafío para el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Para Paraguay, en cambio, se terminó una campaña histórica después de haber eliminado a Alemania por penales y de llegar a octavos con una identidad competitiva marcada bajo la conducción de Gustavo Alfaro.