Mitre recibe a All Boys en el debut del Pampa Biaggio con la necesidad de cortar la mala racha

El Aurinegro afrontará un partido clave en la Primera Nacional, con el estreno de su entrenador y la urgencia de volver al triunfo para salir de la zona de descenso.

Hoy 08:54

Mitre recibirá este domingo a All Boys en un partido clave por la fecha 19 de la Zona de la Primera Nacional, con el debut de Claudio “Pampa” Biaggio como entrenador del conjunto santiagueño.

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, donde el Aurinegro buscará reencontrarse con el triunfo y empezar a salir de la zona baja de la tabla.

Mitre llega golpeado por una racha de cuatro derrotas consecutivas, resultados que dejaron al equipo en la zona de descenso y provocaron el final del ciclo de Cristian Mazzón como director técnico.

Ante este panorama, la dirigencia decidió apostar por Biaggio, quien asumió rápidamente el desafío de conducir al plantel con el objetivo de cambiar el rumbo en una etapa decisiva del campeonato.

“Estoy convencido de que se puede revertir y dar vuelta la cosa. Me han hablado bien del club, es difícil, pero hay que trabajar para lo que se viene, cambiar el chip y disfrutar lo que estamos haciendo. Estoy convencido y contento de estar aquí”, afirmó el nuevo entrenador tras su llegada a Mitre.

El rival también llega con urgencias. All Boys se presentará en Santiago del Estero con 19 puntos, apenas dos más que el Aurinegro, y buscará recuperarse después de la derrota sufrida en la última fecha ante Estudiantes de Caseros.

Durante el receso, Mitre reforzó su plantel y potenció especialmente el sector ofensivo con las llegadas de Lautaro Mendoza y Favio Cabral. Además, sumó al volante Oscar Garrido, en una apuesta por darle más variantes al nuevo cuerpo técnico.

Con el estreno de Biaggio y la necesidad de cortar la mala racha, Mitre afrontará un duelo clave ante un rival directo en la pelea por escapar del fondo.