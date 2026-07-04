Video: incidentes entre grupos generaron tensión en inmediaciones de las Torres del Río

La filmación fue realizada desde el sector de las Torres del Río y muestra momentos de tensión en la zona, donde se habrían registrado piedrazos entre grupos provenientes de sectores cercanos.

Hoy 22:48

De acuerdo con la información enviada por un lector de Diario Panorama, durante la noche de este sábado se registraron momentos de tensión en inmediaciones de las Torres del Río, donde se habrían producido incidentes entre grupos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La filmación fue realizada desde el sector de las torres y muestra una situación de alarma en la zona, mientras algunas personas advertían sobre piedrazos que, según indicaron, provenían desde sectores cercanos a Salta Prolongación.

Según el testimonio aportado junto al material, los incidentes habrían involucrado a personas ubicadas en distintos sectores de la zona, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la situación.

Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni si se realizaron procedimientos policiales vinculados al episodio.