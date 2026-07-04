El insulto “argentino” de Mbappé que sorprendió en pleno Francia-Paraguay

El capitán de Francia tuvo un tenso cruce con Junior Alonso durante el primer tiempo del partido por los octavos de final del Mundial 2026. Las cámaras captaron el momento y la frase no tardó en generar repercusión en redes.

Hoy 23:25

El partido entre Francia y Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026, tuvo un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El protagonista fue Kylian Mbappé, quien quedó enfocado por las cámaras mientras insultaba en español a Junior Alonso durante un cruce en el primer tiempo.

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El capitán francés, visiblemente molesto por el desarrollo del encuentro y por la intensidad del equipo paraguayo, lanzó una frase de alto voltaje contra el defensor albirrojo. El insulto llamó la atención de los televidentes no solo por el tono del reclamo, sino también porque fue pronunciado en un español muy asociado al lenguaje futbolero argentino.

La escena se produjo en una primera etapa cargada de roces, discusiones y reclamos. Paraguay planteó un partido físico, con muchos hombres cerca de su área y una marca permanente sobre el delantero del Real Madrid, que nunca se sintió cómodo durante los primeros minutos.

Antes de ese episodio, Mbappé ya había protagonizado otro cruce con Andrés Cubas. Tras un agarrón, el delantero se lo quitó de encima con un empujón, lo que generó la reacción de varios futbolistas paraguayos y obligó al árbitro Ilgiz Tantashev a intervenir para separar a los jugadores.

El clima del partido también estuvo marcado por las altas temperaturas en Filadelfia, donde el encuentro se disputó en condiciones exigentes. A ese contexto se sumó el planteo defensivo de Paraguay, que incomodó a Francia durante buena parte del encuentro y mantuvo el marcador cerrado hasta el complemento.

Finalmente, Mbappé terminó siendo decisivo. El delantero convirtió de penal el único gol del partido y le dio a Francia la clasificación a los cuartos de final del certamen. Con ese tanto, el equipo europeo logró superar una dura prueba ante el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro.

Tras el encuentro, el propio Mbappé dejó en claro que Francia estaba preparada para un partido de esas características. Según medios internacionales, el delantero sostuvo que su equipo también sabe jugar encuentros ásperos cuando el trámite lo exige.

La imagen del insulto, sin embargo, fue una de las más comentadas del partido. En pocas horas, el video comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones por la curiosa expresión utilizada por una de las máximas figuras del fútbol mundial.