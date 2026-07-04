Conmoción por la muerte de una actriz y su madre tras el doble sismo en Venezuela

Tras varios días de búsqueda, sus familiares confirmaron el trágico desenlace. Ambas habían quedado atrapadas bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira.

Hoy 21:38

Los familiares de la actriz venezolana Yorgelis Delgado confirmaron su fallecimiento luego de varios días de búsqueda entre los escombros del edificio en el que vivía, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

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La artista murió junto a su madre tras quedar atrapada bajo los restos del edificio Coral Beach, que colapsó como consecuencia del doble sismo que provocó una grave emergencia humanitaria en el norte del país.

La noticia fue comunicada por una hermana de la actriz a través de una publicación en redes sociales, después de varios pedidos de ayuda realizados por la familia durante los días de búsqueda. En el mensaje, agradeció el acompañamiento recibido y pidió respeto para los seres queridos de las víctimas.

“Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia”, expresó la mujer al confirmar el desenlace. Además, agradeció “el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza”.

Según medios internacionales, Delgado se encontraba en el inmueble junto a su madre, su hija y el padre de la menor al momento del derrumbe. La niña y su padre lograron ser rescatados con vida, mientras que la actriz y su madre fueron halladas sin vida tras los trabajos de los equipos de emergencia.

Yorgelis Delgado era recordada por su paso por la televisión venezolana, especialmente por su participación en programas infantiles y juveniles como El Club de los Tigritos, además de otros ciclos que marcaron a una generación de televidentes en su país.

El fallecimiento de la artista generó conmoción entre familiares, seguidores y figuras del ambiente artístico, que expresaron mensajes de dolor y solidaridad en medio de la tragedia que atraviesa Venezuela.

Los terremotos registrados el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron hasta el momento un saldo oficial de 2.954 muertos y 16.592 heridos, según los últimos reportes difundidos por las autoridades venezolanas. Además, más de 16.000 personas quedaron sin vivienda.

La Guaira aparece como una de las regiones más golpeadas por el desastre, con edificios colapsados, viviendas dañadas y familias que continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros. En distintas zonas afectadas, los trabajos de rescate se desarrollan con la colaboración de brigadistas locales y equipos internacionales.

El impacto de los sismos también generó severos daños materiales. Una evaluación preliminar de organismos internacionales estimó pérdidas millonarias en viviendas, comercios, vehículos y otros activos económicos, mientras continúan las tareas para dimensionar el alcance total de la catástrofe.

A más de una semana del doble terremoto, las autoridades y los equipos de emergencia siguen trabajando en la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y la búsqueda de personas desaparecidas, en medio de un escenario de dolor que ya dejó miles de víctimas en todo el país.