Las Termas: robó la cartera de una turista mendocina frente a un hotel y terminó aprehendido

El hurto ocurrió en la vereda de un hotel céntrico, donde la mujer había dejado su bolso por unos minutos. Las cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso, quien fue localizado durante un recorrido preventivo.

Hoy 23:01

Una rápida investigación permitió esclarecer el hurto sufrido por una turista mendocina de 74 años en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, hecho que culminó con la aprehensión del presunto autor.

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La damnificada, oriunda de San Rafael, Mendoza, manifestó que se encontraba alojada en el Hotel Panamericano y que, en un momento determinado, salió a fumar al sector externo del establecimiento. Según relató, dejó su cartera sobre un banco ubicado en la vereda y, al regresar minutos después, advirtió que el bolso ya no estaba.

En el interior de la cartera llevaba 120 dólares, 50 euros, 100.000 pesos en efectivo, una tarjeta del Banco Nación, su Documento Nacional de Identidad y el carnet de conducir.

Tras la denuncia, se inició una investigación bajo las directivas del fiscal Rafael Zanni. El análisis de las cámaras de seguridad del hotel permitió obtener imágenes del presunto autor, quien vestía campera y gorra negras, pantalón oscuro y zapatillas negras con blanco.

Con esas características, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención Departamental N.º 6 realizaban recorridos preventivos por la intersección de avenida Belgrano y Moreno, cuando advirtieron la presencia de un sujeto que coincidía con la descripción aportada.

El sospechoso fue identificado como Sosa, alias “Porteño”, de 24 años, oriundo de La Plata y con domicilio actual en el barrio Sector El Alto de Las Termas de Río Hondo.

Luego de ser examinado en el CIS Termas, fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 40. Por disposición del fiscal Rafael Zanni, quedó aprehendido en el marco de la causa por hurto.

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación continúa con el objetivo de recuperar los bienes sustraídos a la turista.