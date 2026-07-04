Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
Mundial 2026
FINALIZADO
Colombia 1
Ghana 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Espectaculos

Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino

La joven periodista vivió un inesperado momento durante una entrevista que rápidamente se volvió viral y la dejó sin palabras frente a las cámaras.

Hoy 06:56

Sofi Martínez volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados del Mundial, aunque esta vez el revuelo fue distinto al que generó durante la Copa de Qatar 2022.

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La periodista de Telefe suele quedar en el centro de la escena cada vez que cubre a la Selección argentina. Días atrás había dado que hablar por un intercambio entre Lionel Messi y Maxi López que captó las cámaras durante la transmisión. Ahora, su nombre volvió a instalarse con fuerza en las redes sociales por un momento muy especial que protagonizó fuera del campo de juego.

La cronista estuvo presente en la histórica victoria de Paraguay sobre Alemania, un resultado que dejó al conjunto europeo eliminado y le permitió al equipo dirigido por Gustavo Alfaro meterse en los octavos de final. Consumada la clasificación, Sofi fue la encargada de entrevistar al entrenador paraguayo, en una charla que rápidamente comenzó a circular y generó una fuerte repercusión entre los usuarios.

Tras la histórica clasificación, Sofi aprovechó el cierre de la entrevista para hacerle un pedido especial. Conociendo su costumbre de regalar frases inspiradoras, la periodista le preguntó si podía despedirse con una de esas reflexiones que ya se transformaron en una marca registrada.

En un primer momento, Alfaro sonrió y prefirió esquivar el pedido. “No... no me hagas tirar, que me da vergüenza. Cuando me pasan todas juntas digo: ‘¿Por qué digo todo?’ No tengo que hablar más”, respondió entre risas durante la transmisión de Telefe.

Sin embargo, cuando parecía que la charla había terminado y ya se retiraba rumbo a los vestuarios, el DT se dio vuelta para cumplir con el deseo de Martínez y regaló una nueva reflexión que volvió a conquistar a los fanáticos.

“Los arrepentimientos en la vida llegan tarde. Llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse”, expresó, provocando una inmediata sonrisa de la comunicadora, que celebró el gesto antes de despedir la entrevista.

TEMAS Mundial 2026 sofi martinez
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