Sigue la búsqueda de la falsa contadora: apuntan a cómplices e investigan distintos “escondites”

La denunciante aportó domicilios donde podría estar oculta la sospechosa.

Hoy 07:19

La investigación judicial por la presunta defraudación millonaria que tiene como principal acusada a una mujer, identificada como Nora Isabel Villaroya, que se presentaba como contadora sumó un nuevo capítulo. La denunciante, Ángela Sánchez, integrante de la firma agropecuaria DEJDE SRL, aportó ante la Justicia dos posibles domicilios donde podría estar oculta la sospechosa, quien continúa prófuga y con pedido de detención.

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La causa, que es impulsada por la fiscal Celia Mussi junto con el abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón, investiga una serie de maniobras que habrían provocado un importante perjuicio económico a los propietarios de la empresa radicada en la ciudad de La Banda.

De acuerdo con la denuncia, los damnificados habían depositado plena confianza en la acusada, a quien le otorgaron un poder general de administración y disposición sobre distintos bienes, además del manejo exclusivo de la clave fiscal de la sociedad. Esa relación de confianza habría sido aprovechada para ejecutar una compleja operatoria que incluyó la obtención de créditos bancarios, transferencias de bienes registrables y operaciones inmobiliarias que, según la acusación, se realizaron sin conocimiento ni autorización de los verdaderos titulares.

Paralelamente, también se encuentra bajo análisis la transferencia de una cosechadora de importante valor económico, casi 900 millones de pesos, cuya titularidad habría sido modificada sin el consentimiento de los propietarios.

Asimismo, junto con su abogado querellante, la denunciante también presentó nuevos elementos vinculados a la investigación.

Entre ellos, identificó a algunas personas que, de acuerdo con la hipótesis de la querella, podrían haber colaborado con la "contadora" en las maniobras que son materia de investigación o haber intervenido de alguna manera en las operaciones cuestionadas.