Clima en Añatuya: temperaturas frescas y sol a la vista para este fin de semana

Los añatuyenses experimentarán un fin de semana con temperaturas frescas y algo de sol. El clima variará entre días nublados y soleados.

Hoy 08:21

En Añatuya, Santiago del Estero, el clima de hoy se presenta parcialmente nublado con una temperatura actual de 2.7 °C. Aunque la sensación térmica es de -0.3 °C, los añatuyenses pueden esperar un leve aumento en las temperaturas a medida que avanza el día.

El viento sopla a 11.2 km/h desde el este, lo que contribuye a esa sensación de frío en la mañana. Sin embargo, se anticipa que la máxima alcance los 15.1 °C, lo que permitirá disfrutar de un día más cálido en las horas de sol.

Este fin de semana, los añatuyenses podrán disfrutar de días soleados a partir de mañana. El pronóstico del clima indica que el domingo 5 de julio será un día totalmente soleado, con mínimas de 4.2 °C y máximas de 14.9 °C.

El lunes 6 de julio también se presentará con condiciones soleadas, donde la mínima ascenderá a 4.3 °C y la máxima alcanzará los 18.1 °C. Sin duda, se trata de un comienzo de semana más cálido para la región.

En resumen, los añatuyenses deben prepararse para un día de temperaturas frescas hoy, con una mínima de 2.7 °C y una máxima de 15.1 °C. Para mañana y el lunes, se esperan días soleados con mínimas alrededor de 4 °C y máximas que superarán los 14 °C.

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