"Si te saludo porque te saludo": el gesto de Messi con Sofi Martínez que fue viral

En la zona mixta del estadio de Miami, el capitán de la Selección se acercó a la periodista y disipó las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento.

Hoy 08:37

Después de la agónica clasificación a octavos de final con el triunfo 3-2 frente a Cabo Verde en Miami, Lionel Messi protagonizó un momento que llamó la atención en la zona mixta. Al cruzarse con Sofi Martínez, el capitán de la Selección se detuvo, la saludó y, antes de responder preguntas, lanzó una frase que apuntó directo a los rumores: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

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El gesto de Messi no pasó inadvertido. En los días previos, había circulado una versión sobre una supuesta restricción a la periodista para acceder al plantel, basada en rumores de vínculos que podrían alterar la convivencia durante el Mundial. El saludo público del capitán funcionó como una desmentida en vivo y en directo.

La escena se dio apenas terminó el partido. Messi, todavía con la adrenalina del triunfo, se acercó a la zona mixta y, al ver a Sofi Martínez, la saludó de manera visible. El propio jugador, antes de responder las preguntas, hizo referencia a los comentarios que circularon en la semana.

Después de la nota, Sofi Martínez compartió sus sensaciones con sus compañeros de transmisión y destacó el gesto del capitán: “Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras”.