Sarmiento enfrenta a Defensores de Vilelas con el objetivo de extender su gran momento en el Federal A

El Profe atraviesa una racha de seis victorias consecutivas y buscará seguir escalando posiciones en la Zona 2 cuando visite este sábado al conjunto chaqueño por la 16ª fecha del campeonato.

Hoy 09:05

Sarmiento de La Banda intentará prolongar su excelente presente en el Torneo Federal A cuando visite este sábado a Defensores de Vilelas, en un encuentro correspondiente a la 16ª fecha de la Zona 2. El partido se jugará desde las 15.30 en territorio chaqueño y representa una nueva oportunidad para que el conjunto santiagueño continúe consolidándose entre los protagonistas del certamen.

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El equipo dirigido por Riggio llega a este compromiso atravesando uno de los mejores momentos de la temporada. Con una campaña de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, el Profe suma 21 puntos y ocupa el tercer puesto de la zona, manteniéndose en puestos de clasificación y cada vez más cerca de los equipos que lideran la tabla.

La principal fortaleza del elenco bandeño pasa por su gran actualidad. Sarmiento acumula seis triunfos consecutivos, una racha que le permitió recuperarse de un inicio irregular y transformarse en uno de los equipos más sólidos del grupo. Con confianza y buen funcionamiento colectivo, el conjunto santiagueño buscará sumar fuera de casa para sostener su crecimiento.

La terna arbitral estará encabezada por Lautaro Castañola, quien será el encargado de impartir justicia. Los asistentes serán Rodrigo Garcilano y Paula Soledade Eisenacht, mientras que Alexis Gabriel Caisso cumplirá funciones como cuarto árbitro.

Con la ilusión de seguir sumando y extender una racha que ilusiona a todo el pueblo bandeño, Sarmiento de La Banda saldrá a escena este sábado con un objetivo claro: continuar por la senda del triunfo y afianzarse entre los principales animadores de la Zona 2 del Torneo Federal A.