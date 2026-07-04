Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
X
País

VIDEO: festejaban el triunfo de la Selección y la apertura de un camión dejó varios heridos

El incidente ocurrió en San Patricio del Chañar, Neuquén. La compuerta trasera del vehículo se abrió de manera inesperada y varios ocupantes cayeron al asfalto. Una persona fue hospitalizada. Opción 2

Hoy 10:13

El triunfo de la Selección Argentina desató festejos en distintos puntos del país, pero en la localidad de San Patricio del Chañar, en la provincia de Neuquén, la celebración terminó con un grave incidente que quedó registrado en video.

El hecho ocurrió cuando un camión que trasladaba a varias personas circulaba en medio de los festejos. De manera repentina, la compuerta trasera del vehículo se abrió y varios de los ocupantes cayeron violentamente sobre el pavimento.

Como consecuencia del impacto, una persona debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que otras sufrieron distintas lesiones producto de la caída.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y muestran la dramática secuencia, que generó preocupación entre quienes presenciaban los festejos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino
  2. 2. El plantel de Inglaterra llegó a México bajo un clima muy hostil y un impactante operativo de seguridad
  3. 3. Rating: cuánto midió Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026
  4. 4. "Si te saludo porque te saludo": el gesto de Messi con Sofi Martínez que fue viral
  5. 5. Sorpresivo final: un hincha británico se perdió 10 días durante su viaje al Mundial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT