La diseñadora Arisa Onaga presenta cholitas en una pasarela de Tokio

La diseñadora boliviano-japonesa Arisa Onaga cautivó al público en Tokio con su colección que fusiona la cultura boliviana con la moda contemporánea.

Hoy 10:35

La diseñadora boliviano-japonesa Arisa Onaga sorprendió al mundo de la moda en una de las pasarelas más exigentes de Tokio con su innovadora colección inspirada en las cholitas bolivianas.

Nacida en Santa Cruz de la Sierra, Arisa decidió reconectar con sus raíces bolivianas, convirtiéndolas en el corazón de su propuesta para la Bunka Fashion Graduate University.

Hasta ese momento, su trabajo había estado más alineado con la estética japonesa, pero esta vez optó por resaltar elementos representativos de Bolivia.

Su colección incluye aguayos, colores vibrantes, texturas tradicionales y siluetas inspiradas en las cholitas, reinterpretadas con una mirada moderna y sofisticada.

El resultado fue una mezcla entre la precisión japonesa y la riqueza cultural boliviana, lo que despertó el interés del público japonés por conocer más sobre el significado de estas prendas.

Para Onaga, las cholitas simbolizan fortaleza, resiliencia y dignidad, llevando esa imagen a una pasarela en Japón no solo como una apuesta estética, sino como una forma de resaltar el valor cultural de Bolivia.

Su propuesta busca acercar la cultura boliviana a las nuevas generaciones japonesas, no solo a través de la moda, sino también mediante la historia, tradiciones y el simbolismo que hay detrás de cada prenda.