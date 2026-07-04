Sorpresivo final: un hincha británico se perdió 10 días durante su viaje al Mundial

Debía hacer una escala en Barcelona, España, y desde allí se le perdió rastro. El caso incluso fue notificado a la Interpol para pedir la colaboración en su búsqueda.

Hoy 09:30

Un aficionado inglés que había desaparecido mientras viajaba hacia el Mundial 2026 en EE.UU. fue encontrado sano y salvo en Barcelona, España, tras permanecer 10 días sin contacto con su familia. Michael Hewitt, de 65 años, había hecho una escala en la ciudad catalana antes de continuar su viaje hacia Boston para asistir al partido entre Inglaterra y Ghana.

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Según contó su hermano Gary Hewitt al diario The Sun, Michael perdió su teléfono móvil poco después de llegar a Barcelona. Como todos sus contactos y los pasajes del viaje estaban almacenados en el dispositivo, ya no pudo continuar el itinerario hacia EE.UU. y quedó incomunicado con sus familiares.

Al conservar su pasaporte, dinero y documentación, el aficionado no consideró necesario acudir a la embajada británica. Sin acceso a internet y sin recordar los números telefónicos de sus familiares, decidió permanecer en Barcelona, donde siguió los partidos de Inglaterra en bares de la ciudad, sin saber que era intensamente buscado.

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La familia denunció su desaparición y el caso movilizó a la Oficina de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés), además de una campaña de difusión en redes sociales. También se notificó a Interpol para colaborar en la localización del británico.

Tras diez días de búsqueda, la embajada del Reino Unido en España logró ubicar el hotel donde se hospedaba Michael gracias a los movimientos registrados con su tarjeta bancaria. Allí fue encontrado y pudo comunicarse nuevamente con sus familiares.

Conocido entre sus amigos como 'Pequeño Mick', Michael es un histórico seguidor del Leeds United y de la selección inglesa desde la década de 1960. Su familia celebró el desenlace del caso con un mensaje en redes sociales en el que expresó que siempre esperó "un final feliz, aunque vergonzosamente simple", para una situación que describieron como angustiante.