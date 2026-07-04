Ataque a machetazos en Añatuya: un joven resultó herido tras una violenta gresca

El episodio se registró frente al Centro de Convenciones Añatuya (CCA), donde un hombre extrajo un machete en medio de una pelea e hirió a otro joven antes de ser detenido.

Hoy 10:13

Una violenta pelea entre jóvenes terminó con un herido de arma blanca y un detenido durante la noche del viernes, en inmediaciones del Centro de Convenciones Añatuya (CCA), mientras gran parte de la ciudad seguía el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde.

Según informó la Policía, el incidente se produjo cuando, en medio de una gresca, un joven identificado como Rodríguez, de 23 años y domiciliado en el barrio Campo Rosso, extrajo un machete de gran tamaño y atacó a otro participante de la pelea.

Como consecuencia de la agresión, González, también de 23 años y con domicilio en el barrio Las Malvinas, sufrió una herida cortante en el antebrazo.

Alertados por lo sucedido, efectivos de la División Prevención de la Departamental Nº 13 acudieron rápidamente al lugar. Tras controlar la situación, lograron reducir al agresor, quien arrojó el machete al suelo antes de ser aprehendido.

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Por disposición de la Fiscalía de turno, Rodríguez fue trasladado a la Comisaría Comunitaria Nº 41, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales. Además, el arma blanca fue secuestrada como parte de la investigación.

En tanto, la víctima rechazó recibir atención médica en el lugar y decidió retirarse por sus propios medios en un vehículo particular. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que originaron el violento enfrentamiento.