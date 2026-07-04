Violencia familiar: una adolescente defendió a su madre y terminó siendo golpeada

El episodio ocurrió en Alto Comedero durante una discusión de pareja. El agresor fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 10:47

Una adolescente de 15 años recibió una golpiza de parte de la pareja de su mamá después de intentar defenderla mientras estaba siendo amenazada y agredida por él al exigirle una suma de dinero. El acusado, de 46 años, terminó detenido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dramático episodio ocurrió en Alto Comedero, provincia de Jujuy el pasado 29 de junio, según informó el portal El Tribuno de Jujuy. La menor se interpuso para proteger a su madre y resultó herida en el rostro por el agresor.

Ante la escalada de violencia, el hijo mayor, un joven de 20 años, intervino y logró reducir a su padre tras un forcejeo. Luego, llamó a la policía y alertó sobre la situación y arribaron al domicilio los efectivos de la Seccional Nº 63.

Al constatar la gravedad del episodio, los agentes detuvieron al acusado, que quedó alojado en una dependencia policial por disposición del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña.

La hija menor debió recibir asistencia médica y contención psicológica por parte del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) debido a las heridas sufridas en el rostro y al estado de shock. El reporte puntualizó que la intervención profesional buscó resguardar tanto la integridad física como la emocional de la víctima tras el ataque.

Por su parte, la madre fue trasladada a una dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas urgentes de protección para ella y sus hijos.