Santiago Baila le puso color a la Madre de Ciudades en la antesala de un nuevo aniversario

La Plaza Libertad fue el escenario de la edición 2026 de "Santiago Baila", con todos los jardines de infantes municipales compartiendo una gran celebración de nuestras tradiciones.
“Santiago Baila” tiene como objetivo promover y fortalecer la danza como expresión cultural, brindando un espacio de encuentro donde los niños y sus familias pueden reafirmar nuestras raíces y poner en valor el rico patrimonio folclórico que identifica a Santiago del Estero.
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En esta nueva edición participaron como establecimientos invitados los jardines de infantes provinciales N° 4 "Domingo Faustino Sarmiento" y N° 919 "Sostenible o Verde". Además, estarán presentes los establecimientos educativos de gestión privada Espíritu Santo, Santa Dorotea, Shishilo, San Francisco de Asís, Hermanas Franciscanas, Mi Jardincito, Nuestra Señora de Fátima y Pequeñas Huellas.
Intendente Fuentes
Cabe mencionar que, como cierre de los festejos de julio, el viernes 31 se realizará el programa "Santiago Baila: Academias", que reunirá a bailarines de academias, escuelas y agrupaciones folclóricas, quienes presentarán danzas tradicionales en una jornada cargada de emociones, música y el color característico de nuestras expresiones populares.