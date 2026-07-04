Franco Colapinto sufrió un despiste, no pasó la Q1 y largará 19° en el GP de Gran Bretaña

El piloto argentino no pudo conseguir una buena posición de salida para la competencia que se correrá este domingo en el circuito de Silverstone.

Hoy 13:22

Franco Colapinto completó una difícil clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. El piloto argentino no pudo avanzar más allá del 19° puesto en la Q1 con el Alpine A526 y desde esa posición largará la novena fecha de la temporada 2026.

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El mejor tiempo del piloto de Pilar fue de 1m31s321, quedando a 0s543 de Alexander Albon, de Williams, quien fue el último clasificado al segundo corte. Además, Colapinto terminó a 2s045 de la referencia marcada por Isack Hadjar, de Red Bull, el más veloz de la primera tanda clasificatoria.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió avanzar a la Q2 tras ubicarse 13° en el primer corte, con una mejor vuelta de 1m30s345.

Junto con Colapinto quedaron eliminados en la Q1 Esteban Ocon, de Haas; Valtteri Bottas y Sergio Pérez, ambos de Cadillac; y los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso.

El momento más complicado para el argentino llegó sobre el final de la primera tanda. Colapinto perdió el control de su A526 en la zona de Becketts, cuando venía marcando buenos parciales y buscaba meterse entre los mejores de la sesión.

“Es como si hubiera perdido el agarre por completo; perdí totalmente la parte trasera”, explicó Franco tras el despiste. Desde el equipo le respondieron que no había una razón evidente para lo ocurrido, más allá de un leve cambio de viento que no fue considerado determinante.

Minutos antes, George Russell también había tenido un susto con su Mercedes W17 al perder el control en el ingreso a Luffield. El británico llegó a rozar el muro, aunque pudo regresar a pista y asegurar su lugar en la siguiente instancia.

En la Q2, quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Alexander Albon. En esa tanda, Kimi Antonelli empezó a mostrar su gran ritmo con una vuelta de 1m28s493, que lo posicionó como uno de los candidatos a la pole.

Finalmente, el joven italiano de Mercedes confirmó su gran sábado y se quedó con el “1” en Silverstone. Fue su quinta pole del año y la primera en el trazado británico, después de las logradas en China, Japón, Miami y Mónaco.

Con este resultado, Antonelli ratificó su excelente presente en la temporada, mientras que Colapinto deberá afrontar una carrera cuesta arriba desde el fondo de la grilla, en un fin de semana exigente para Alpine en Gran Bretaña.