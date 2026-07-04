“Hay conexiones que no necesitan títulos”: la respuesta de Franco Deambrosi tras ser vinculado a la China Suárez

El piloto se expresó en sus redes sociales luego de quedar señalado en medio de rumores que lo relacionan con la actriz.

Hoy 13:13

En medio de las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la China Suárez, Franco Deambrosi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales y se refirió por primera vez a la repercusión que generó su nombre en los últimos días.

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El piloto eligió sus historias de Instagram para compartir una reflexión en la que dejó en claro que no tiene intención de responder a los rumores ni de dar explicaciones sobre su vida privada.

“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó el comunicado.

Luego explicó cómo vivió la exposición mediática: “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

En la misma publicación aseguró que esta situación le dejó una enseñanza: “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”.

Sin confirmar ni desmentir las versiones sobre un supuesto vínculo con la actriz, agregó una frase que rápidamente llamó la atención: “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Por último, dejó en claro que su prioridad sigue siendo su carrera deportiva: “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.

El descargo llega después de que trascendieran versiones que lo señalaron como el supuesto tercero en discordia en la vida de la China Suárez. En las últimas horas, Yanina Latorre difundió la existencia de presuntos chats comprometedores entre ambos, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.