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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 10º
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Policiales

Un policía volcó con su auto y sufrió grave heridas

El siniestro ocurrió sobre Ruta 6 a unos 15 kilómetros de la ciudad de Quimilí. Salió expulsado del vehículo.

Hoy 13:31

Un accidente de tránsito dejó en grave estado a un efectivo de la Policía de la Provincia, siniestro ocurrido alrededor de las 8 de la mañana de este sábado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Quimilí sobre Ruta provincial 6.

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Personal de la Comisaría 29 y de salud llegaron al lugar indicado, donde hallaron a Mariano Bravo quien reviste el grado de Sargento 1° de la fuerza provincial, a varios metros de su rodado.

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En primera instancia fue derivado al hospital zonal y luego a un centro de mayor complejidad de esta Capital. 

Bravo estaba franco de servicio y se trasladaba en un Ford Fiesta desde Quimilí hacia la localidad de Otumpa.

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