Conductor chocó su camioneta contra una columna de alta tensión y la abandonó

Termas. La Policía llegó al lugar y el conductor se había retirado. Otra camioneta lo habría buscado. Investigan las circunstancias del fuerte choque.

Hoy 14:40

Un violento siniestro vial se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado sobre la prolongación de calle Buenos Aires, en inmediaciones del Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

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Así quedó la camioneta

De acuerdo con el informe policial, efectivos del Destacamento Autódromo realizaban recorridos preventivos cuando fueron alertados por un vecino sobre un fuerte impacto ocurrido en una curva del sector.

Al llegar al lugar, encontraron una camioneta Volkswagen Amarok V6, dominio AI067XT, que por causas que se investigan había colisionado violentamente contra un poste de cemento del alumbrado público.

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Como consecuencia del impacto, el vehículo presentaba severos daños en toda su parte frontal, evidenciando la magnitud del choque.

Un vecino de la zona relató a los uniformados que, tras escuchar un fuerte estruendo, salió de su vivienda y observó la camioneta siniestrada. Según manifestó, un hombre descendió del rodado y poco después fue retirado del lugar por otra camioneta de color gris, cuyo conductor le habría brindado asistencia y lo habría trasladado hacia un centro asistencial.

Hasta el momento la Policía no informó oficialmente la identidad del conductor ni de posibles ocupantes del vehículo, como tampoco brindó precisiones sobre el estado de salud de la persona que abandonó el lugar antes de la llegada de los efectivos.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, que continúa con la investigación para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.