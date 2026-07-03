Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 12º
X
Somos Deporte

En vivo: Güemes visita a Nueva Chicago con la necesidad de volver al triunfo

El Gaucho reanudará su participación en la Primera Nacional este sábado por la fecha 19.

Hoy 17:23

Tras el receso en la Primera Nacional, Güemes volverá a la competencia este sábado cuando visite a Nueva Chicago por la fecha 19 de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 15.30 y representa una oportunidad importante para que el conjunto santiagueño comience a revertir su delicada situación en la tabla de posiciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino
  2. 2. El plantel de Inglaterra llegó a México bajo un clima muy hostil y un impactante operativo de seguridad
  3. 3. Rating: cuánto midió Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026
  4. 4. "Si te saludo porque te saludo": el gesto de Messi con Sofi Martínez que fue viral
  5. 5. Sorpresivo final: un hincha británico se perdió 10 días durante su viaje al Mundial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT