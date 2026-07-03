En vivo: Güemes visita a Nueva Chicago con la necesidad de volver al triunfo

El Gaucho reanudará su participación en la Primera Nacional este sábado por la fecha 19.

Hoy 17:23

Tras el receso en la Primera Nacional, Güemes volverá a la competencia este sábado cuando visite a Nueva Chicago por la fecha 19 de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 15.30 y representa una oportunidad importante para que el conjunto santiagueño comience a revertir su delicada situación en la tabla de posiciones.

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