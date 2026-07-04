Argentina va por otro paso mundialista: el historial favorable en octavos antes del cruce con Egipto

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO
Canadá 0
Marruecos 3
FINALIZADO
FINALIZADO
Colombia 1
Ghana 0
FINALIZADO
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
16:00
Portugal -
España -
6 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Argentina va por otro paso mundialista: el historial favorable en octavos antes del cruce con Egipto

La Selección enfrentará este martes al conjunto africano por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Hoy 16:30

La Selección Argentina ya tiene rival para los octavos de final del Mundial 2026. Después del durísimo triunfo por 3-2 ante Cabo Verde, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este martes a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales.

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El objetivo de la Albiceleste será meterse entre los ocho mejores del torneo y sostener un historial favorable en esta instancia mundialista.

Argentina disputó los octavos de final en 10 oportunidades y consiguió avanzar en siete de ellas. Solo quedó eliminada tres veces: ante Suecia en Italia 1934, frente a Rumania en Estados Unidos 1994 y contra Francia en Rusia 2018.

La primera vez que la Selección jugó esta ronda fue en Italia 1934, edición que comenzó directamente en octavos de final. Aquel debut terminó con derrota por 3-2 ante Suecia, en lo que fue también la despedida argentina del certamen.

Luego pasaron más de 50 años para que Argentina volviera a disputar esta instancia, debido a los diferentes formatos que tuvieron los Mundiales en el medio, con fases que pasaban directamente a cuartos de final, semifinales o final.

Los octavos regresaron en México 1986, el Mundial inolvidable en el que la Selección consiguió su segunda estrella con Diego Armando Maradona como gran figura. En esa edición, el equipo de Carlos Salvador Bilardo superó 1-0 a Uruguay en esta ronda.

Desde entonces, Argentina dijo presente casi siempre en octavos de final, con la única excepción de Corea-Japón 2002, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.

El historial completo de la Selección Argentina en octavos de final de Mundiales es el siguiente:

Italia 1934: Argentina 2 - 3 Suecia
México 1986: Argentina 1 - 0 Uruguay
Italia 1990: Argentina 1 - 0 Brasil
Estados Unidos 1994: Argentina 2 - 3 Rumania
Francia 1998: Argentina 2 (4) - (3) 2 Inglaterra
Alemania 2006: Argentina 2 - 1 México
Sudáfrica 2010: Argentina 3 - 1 México
Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Suiza
Rusia 2018: Argentina 3 - 4 Francia
Qatar 2022: Argentina 2 - 1 Australia

Ahora, el equipo de Scaloni buscará ampliar ese saldo positivo ante Egipto y dar un nuevo paso en el Mundial 2026, después de una clasificación sufrida pero valiosa frente a Cabo Verde.

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