En vivo: Paraguay va por otra épica en el Mundial 2026 ante la poderosa Francia de Mbappé

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La Albirroja viene de eliminar a Alemania por penales y buscará otro golpe histórico ante los europeos que llegan como una de las máximas candidatas al título. El partido se jugará este sábado desde las 18 en el Filadelfia Stadium.
Paraguay afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando se mida ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18.00 (hora argentina) en el Filadelfia Stadium y tendrá como premio un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
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