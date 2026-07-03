Los Pumas, con presencia santiagueña, debutaron con una derrota ante Escocia en el Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby fue vencido 47 a 38 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Hoy 18:00

Los Pumas tuvieron un estreno con sabor amargo en el Nations Championship. En un encuentro vibrante, repleto de tries y emociones, el conjunto argentino cayó por 47 a 38 ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes, que lució colmado con 34.560 espectadores.

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El equipo dirigido por Felipe Contepomi comenzó de la mejor manera. Dominó los primeros minutos y abrió el marcador a los 6 minutos gracias a un try de Joaquín Oviedo, tras un maul perfectamente ejecutado. Con la conversión de Tomás Albornoz, Argentina se adelantó 7-0 y parecía tomar el control del partido.

Sin embargo, Escocia reaccionó rápidamente y encontró en el line y el maul una herramienta letal. Primero llegó el try de su capitán, Sione Tuipulotu, y luego Pierre Schoeman apoyó para dar vuelta el resultado. Más tarde, un error argentino derivó en una nueva conquista escocesa, esta vez a través de Rory Hutchinson, para establecer el 19-10 con el que se cerró la primera mitad.

En el inicio del complemento, Los Pumas volvieron a mostrar su mejor versión. Una gran combinación terminó con un espectacular try de Rodrigo Isgró, que dejó el marcador 19-17 y renovó la ilusión del público cordobés. Pero cuando parecía que el seleccionado nacional podía adueñarse del encuentro, volvieron a aparecer las imprecisiones.

Los errores fueron aprovechados al máximo por un rival muy efectivo. Gregor Brown y Scott Cummings apoyaron nuevos tries para ampliar la diferencia, mientras que el conjunto argentino sufría cada vez que debía defender el maul rival. La potencia física y la precisión de los escoceses terminaron marcando la diferencia en los momentos decisivos.

A pesar de estar varios puntos abajo, Los Pumas nunca bajaron los brazos. Tomás Rapetti apoyó su primer try con la camiseta argentina y luego llegaron las conquistas de Lucio Cinti y Albornoz para achicar la distancia en el tramo final. Sin embargo, los tries de Gregor Hiddleston y Kyle Rowe ya habían dejado el partido prácticamente sentenciado para el conjunto visitante.

Más allá de la derrota, el seleccionado argentino dejó pasajes interesantes en ataque, aunque quedó en evidencia que deberá corregir aspectos defensivos y errores de ejecución si pretende competir de igual a igual con las principales potencias del rugby mundial.

Resultados de la primera fecha del Nations Championship

All Blacks 34 – Francia 32

34 – 32 Japón 27 – Italia 10

27 – 10 Australia 31 – Irlanda 33

31 – 33 Fiji 24 – Gales 39

24 – 39 Sudáfrica 45 – Inglaterra 21

45 – 21 Los Pumas 38 – Escocia 47

Ahora, Los Pumas tendrán una rápida oportunidad de revancha. El próximo sábado recibirán a Gales en San Juan, con la necesidad de sumar su primera victoria en el certamen y encaminar su participación en el Nations Championship.