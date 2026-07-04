El sorprendente fan emplumado que cautivó en un concierto

Durante un concierto del cantante brasileño Gehvoz, un pajarito sorprendió al público al posarse en el escenario, convirtiéndose en el centro de atención.

Hoy 19:01

Las imágenes de este evento parecen sacadas de una película. En medio de un concierto, un pequeño pajarito voló hacia el escenario y se posó sobre el micrófono, permaneciendo inmóvil y atento mientras el cantante brasileño Gehvoz interpretaba una de sus canciones.

El artista, visiblemente sorprendido por la escena, no pudo evitar sonreír y continuó cantando mientras el ave permanecía a su lado, como si estuviera disfrutando de cada nota desde el lugar más privilegiado del show.

En los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se puede observar cómo el pequeño animal se mantiene tranquilo sobre el micrófono, sin asustarse por la música, las luces o la presencia del público.

La escena enterneció a miles de usuarios, quienes no tardaron en bautizar al ave como el “fan emplumado” del concierto. Otros usuarios bromeaban con que se trataba del espectador más fiel de la noche, ya que no mostró ninguna prisa por abandonar el escenario.

Más allá de la música, este inesperado visitante se convirtió en el verdadero protagonista de la noche, capturando la atención de todos los presentes.

Este tipo de momentos únicos demuestran cómo la naturaleza puede interrumpir de manera sorprendente y encantadora la rutina de un espectáculo, creando recuerdos inolvidables.