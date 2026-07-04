Milei y Villarruel volverán a coincidir en Tucumán tras la tensión en Rosario

El Presidente tiene previsto participar de la vigilia en la Casa Histórica, mientras que la vicepresidenta también fue invitada a los actos oficiales por el 9 de Julio, en medio de una relación política marcada por fuertes tensiones.

Hoy 19:35

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a quedar bajo la atención política durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, luego de varias semanas de cruces públicos y gestos de distanciamiento dentro del Gobierno nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario nacional tiene previsto participar de la tradicional vigilia que se realizará frente a la Casa Histórica, en la previa del 9 de Julio, mientras que la titular del Senado también fue incluida en la convocatoria oficial cursada por el Gobierno tucumano para las actividades patrias.

La invitación fue realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien remarcó que la provincia convocó a las principales autoridades nacionales y a los gobernadores de todo el país. En ese marco, buscó despegar la organización de los festejos de la interna que atraviesa a la fórmula presidencial.

“Ya hemos distribuido la invitación institucional, desde el presidente Javier Milei para abajo, a todos los funcionarios nacionales, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel”, expresó el mandatario provincial.

Desde la Casa Rosada, en tanto, la presencia de Milei en Tucumán aparece como el principal compromiso de su agenda inmediata. La participación en los actos por el Día de la Independencia quedó firme luego de que el Presidente suspendiera el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos para participar de actividades vinculadas al festejo del 4 de julio.

El regreso del jefe de Estado a Tucumán tendrá además un fuerte contenido político. En 2024, Milei había elegido la provincia para encabezar la firma del denominado Pacto de Mayo junto a un grupo de gobernadores, en una puesta en escena con la que buscó marcar una nueva etapa de su gestión.

El nuevo escenario llega después del tenso episodio registrado durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde la relación entre Milei y Villarruel volvió a quedar expuesta. En aquella ceremonia, la vicepresidenta no integró la comitiva nacional y permaneció ubicada junto a autoridades provinciales.

Uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió cuando el Presidente y parte de sus funcionarios pasaron frente a Villarruel sin saludarla. Tras el acto, la titular del Senado dejó una dura frase: “Parece que es difícil saludar a una vicepresidente en plena democracia. Hay que preguntarles por qué son maleducados”.

La vicepresidenta también cuestionó la presencia de Manuel Adorni en aquella actividad patria y apuntó contra el lugar que el Gobierno le dio durante la ceremonia. “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él”, señaló.

Con esos antecedentes, la agenda del 9 de Julio en Tucumán volverá a concentrar la atención política sobre la relación entre Milei y Villarruel, en medio de una interna que continúa abierta y que ya dejó varios gestos públicos de tensión dentro del oficialismo.