Juan Coronel dominó el clasificatorio y largará adelante en la cuarta fecha del Rally Santiagueño

La dupla de la categoría RC5 fue la más veloz en el tramo especial de 6 kilómetros disputado en Antaje y El Aibe. Este domingo, desde las 9.30, se correrá la competencia principal sobre un recorrido de 21 kilómetros que se repetirá en tres oportunidades.
La cuarta fecha del Rally Santiagueño comenzó este sábado en las localidades de Antaje y El Aibe, donde se disputó el tramo clasificatorio que definió el orden de largada para la carrera principal. La dupla integrada por Juan Coronel y Luis Martín Catalfamo, a bordo de un Ford Fiesta RC5, volvió a ratificar su gran presente al quedarse con el mejor tiempo de la clasificación.
Los líderes de la categoría RC5 marcaron un registro de 4 minutos, 11 segundos y 7 décimas, alcanzando una velocidad promedio de 85,816 km/h en el especial de 6 kilómetros. De esta manera, se aseguraron el primer lugar en el ordenamiento general para la jornada decisiva del domingo.
La segunda posición quedó para Agustín Pérez y Maxi Troglia (Volkswagen Gol N1 8 válvulas), quienes registraron 4m15s1, a 3,4 segundos de la punta. En tanto, el tercer lugar fue para los líderes de la categoría A1, Mauro Scaglione y Hernán Loiseau (Volkswagen Gol), con un tiempo de 4m15s3, apenas 3,6 segundos por detrás de los ganadores.
Dentro de los diez mejores de la clasificación general también se ubicaron Lucich-Gallo (VW Polo) con 4m21s0, López-López (Peugeot 208 RC5) con 4m30s4, Perea-Racedo Perea Argañaraz (VW Gol) con 4m31s2, Uriarte-Fernández (VW Gol) con 4m31s8, Olivero-De Giovanni (VW Gol) con 4m34s2, Ferreyra-Ferreyra (Ford Ka) con 4m36s5 y López-López (Nissan March RC5) con 4m37s5.
Además, entre los líderes de las distintas categorías se destacaron Ferreyra-Ferreyra, quienes fueron los más rápidos en la N2 con 4m36s5; Navarro-Herrera, líderes de la N7, con 4m53s8; Pérez-Pajón, ganadores de la N1, con 4m55s4; y Achaval-Toscano, punteros de la A5, con 4m59s4.
La actividad continuará este domingo desde las 9.30, cuando los binomios afronten un exigente tramo de 21 kilómetros por los veloces caminos de Antaje y El Aibe, recorrido que se repetirá en tres ocasiones para completar la competencia. La organización tiene prevista la premiación y verificación técnica final a las 14 horas.
Líderes de los campeonatos tras tres fechas
MaxiRally: Rodrigo García - Oscar Zanello
A1: Mauro Scaglione - Hernán Loiseau
N1 16v: Osvaldo González - Ximena González
N1: Bruno Olivero - Noe de Giovanni
RC5: Juan Coronel - LM Catalfamo
N2: Ito Ferreyra - Ferreyra
A5: Franco Achaval - Toscano
N7: Jeremías Navarro - L. Herrera
Con un campeonato que llega a su cuarta presentación de la temporada y diferencias muy ajustadas entre los protagonistas, el Rally Santiagueño promete una apasionante definición en los caminos de Antaje y El Aibe.