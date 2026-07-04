Juan Coronel dominó el clasificatorio y largará adelante en la cuarta fecha del Rally Santiagueño

La dupla de la categoría RC5 fue la más veloz en el tramo especial de 6 kilómetros disputado en Antaje y El Aibe. Este domingo, desde las 9.30, se correrá la competencia principal sobre un recorrido de 21 kilómetros que se repetirá en tres oportunidades.

Hoy 19:03

La cuarta fecha del Rally Santiagueño comenzó este sábado en las localidades de Antaje y El Aibe, donde se disputó el tramo clasificatorio que definió el orden de largada para la carrera principal. La dupla integrada por Juan Coronel y Luis Martín Catalfamo, a bordo de un Ford Fiesta RC5, volvió a ratificar su gran presente al quedarse con el mejor tiempo de la clasificación.

Los líderes de la categoría RC5 marcaron un registro de 4 minutos, 11 segundos y 7 décimas, alcanzando una velocidad promedio de 85,816 km/h en el especial de 6 kilómetros. De esta manera, se aseguraron el primer lugar en el ordenamiento general para la jornada decisiva del domingo.

La segunda posición quedó para Agustín Pérez y Maxi Troglia (Volkswagen Gol N1 8 válvulas), quienes registraron 4m15s1, a 3,4 segundos de la punta. En tanto, el tercer lugar fue para los líderes de la categoría A1, Mauro Scaglione y Hernán Loiseau (Volkswagen Gol), con un tiempo de 4m15s3, apenas 3,6 segundos por detrás de los ganadores.

Dentro de los diez mejores de la clasificación general también se ubicaron Lucich-Gallo (VW Polo) con 4m21s0, López-López (Peugeot 208 RC5) con 4m30s4, Perea-Racedo Perea Argañaraz (VW Gol) con 4m31s2, Uriarte-Fernández (VW Gol) con 4m31s8, Olivero-De Giovanni (VW Gol) con 4m34s2, Ferreyra-Ferreyra (Ford Ka) con 4m36s5 y López-López (Nissan March RC5) con 4m37s5.

Además, entre los líderes de las distintas categorías se destacaron Ferreyra-Ferreyra, quienes fueron los más rápidos en la N2 con 4m36s5; Navarro-Herrera, líderes de la N7, con 4m53s8; Pérez-Pajón, ganadores de la N1, con 4m55s4; y Achaval-Toscano, punteros de la A5, con 4m59s4.

La actividad continuará este domingo desde las 9.30, cuando los binomios afronten un exigente tramo de 21 kilómetros por los veloces caminos de Antaje y El Aibe, recorrido que se repetirá en tres ocasiones para completar la competencia. La organización tiene prevista la premiación y verificación técnica final a las 14 horas.

Líderes de los campeonatos tras tres fechas

MaxiRally: Rodrigo García - Oscar Zanello

A1: Mauro Scaglione - Hernán Loiseau

N1 16v: Osvaldo González - Ximena González

N1: Bruno Olivero - Noe de Giovanni

RC5: Juan Coronel - LM Catalfamo

N2: Ito Ferreyra - Ferreyra

A5: Franco Achaval - Toscano

N7: Jeremías Navarro - L. Herrera

Con un campeonato que llega a su cuarta presentación de la temporada y diferencias muy ajustadas entre los protagonistas, el Rally Santiagueño promete una apasionante definición en los caminos de Antaje y El Aibe.