Milei asistirá a las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

El mandatario argentino estará presente en las ceremonias presidenciales de Perú y Colombia, luego de los triunfos electorales de ambos dirigentes de derecha.

Hoy 18:49

El presidente Javier Milei asistirá a las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori, en Perú, y de Abelardo de la Espriella, en Colombia, tras los recientes triunfos electorales de ambos candidatos presidenciales.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la planificación de los viajes se realizará entre finales de julio y comienzos de agosto. El mandatario argentino tiene previsto estar el 28 de julio en Perú, fecha prevista para la asunción de Fujimori, y el 7 de agosto en Colombia, cuando De la Espriella asuma la conducción del país.

La presencia de Milei en ambas ceremonias se da en un contexto de avance de dirigentes de derecha en la región latinoamericana. El jefe de Estado argentino celebró públicamente los resultados y expresó su respaldo a los presidentes electos a través de sus redes sociales.

En el caso de Colombia, De la Espriella, representante de la coalición Defensores de la Patria, obtuvo un ajustado triunfo en el preconteo del balotaje frente al candidato de izquierda Iván Cepeda. El dirigente colombiano alcanzó 12.949.162 votos, con el 49,65%, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, logró 12.701.546 sufragios, con el 48,7%.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de X.

El mandatario argentino tituló su publicación “El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!”, en alusión a su apodo en Argentina y al de De la Espriella en Colombia. Además, remarcó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, y cerró con su tradicional frase: “¡Viva la libertad, carajo...!!!”.

Luego, Milei también felicitó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien se impuso en Perú con el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% obtenido por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

“El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, señaló el Presidente en sus redes sociales.

Más tarde, el jefe de Estado argentino comunicó que mantuvo una charla telefónica con la presidenta electa de Perú. “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, expresó.

“El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, concluyó Milei.