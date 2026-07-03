Con gol de Mbappé, la subcampeona del Mundo le ganó a la Paraguay de Alfaro y se metió en cuartos de final

De penal, el elenco europeo se impuso por 1 a 0 ante la Albirroja en el Filadelfia Stadium. En la siguiente fase se mide ante Marruecos.

Hoy 20:10

Francia tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para superar a una durísima Paraguay, que durante gran parte del encuentro logró incomodar al máximo favorito al título. Sin embargo, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza y los europeos se impusieron por 1 a 0 para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

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Tal como se preveía, el conjunto dirigido por Didier Deschamps monopolizó la posesión de la pelota desde el inicio, mientras que el equipo de Gustavo Alfaro apostó a un planteo ordenado, con líneas compactas y una intensa presión en sectores clave del campo. La estrategia paraguaya funcionó durante gran parte del encuentro, neutralizando a figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

La Albirroja realizó un enorme desgaste físico y táctico. Con Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso como principales estandartes, el conjunto sudamericano logró cortar los circuitos de juego franceses y generar incomodidad en un rival que comenzó a mostrar signos de frustración con el correr de los minutos.

Durante la primera etapa, Francia tuvo la pelota pero careció de profundidad. Los intentos de Adrien Rabiot y Manu Koné desde media distancia fueron de las pocas aproximaciones claras de un equipo que nunca encontró espacios ante el sólido bloque defensivo paraguayo.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar. Paraguay continuó sosteniendo un trabajo defensivo impecable y obligó a los franceses a buscar alternativas. Recién con el ingreso de Désiré Doué, el conjunto europeo encontró mayor desequilibrio por las bandas y comenzó a generar peligro real sobre el arco defendido por Carlos Coronel.

La jugada decisiva llegó cuando Doué encaró dentro del área y fue derribado tras una gran acción individual. El árbitro sancionó penal y Mbappé se hizo cargo de la ejecución. El capitán francés no falló y convirtió el único gol del partido para desatar el alivio de todo el seleccionado europeo.

Más allá de la derrota, Paraguay se despidió del torneo dejando una imagen muy positiva. El equipo de Alfaro compitió de igual a igual frente a uno de los máximos candidatos, confirmó su crecimiento durante la competencia y estuvo a pocos minutos de llevar el encuentro a una definición mucho más abierta.

Con este resultado, Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Marruecos, que viene de golear a Canadá por 3 a 0. Será un duelo de alto voltaje entre dos seleccionados que sueñan con seguir avanzando en la máxima cita del fútbol mundial.