La elección de soberana en Jujuy celebra la inclusión y la música

El próximo sábado 4 de julio, la Asociación Todos Juntos llevará a cabo una celebración de inclusión y música con la elección de sus nuevos representantes en Jujuy.
La Asociación Todos Juntos está en la fase final de preparación para uno de sus eventos más significativos del año, la Elección de la Reina y del Chico 10 2026, que se celebrará el próximo sábado 4 de julio. Este evento tendrá lugar en el Polideportivo Santa Teresita, ubicado en avenida Párroco Marshke 260, a partir de las 15 horas.
Durante esta jornada, se coronarán a los sucesores de Maitena Rodríguez, pero también se ofrecerá un espacio para celebrar la diversidad y el trabajo en equipo. La propuesta incluye una variedad de shows musicales, coreografías y momentos emotivos que mantendrán a la audiencia cautivada.
La tarde promete estar llena de colores y ritmos, fomentando los valores de pertenencia y alegría que son característicos de esta institución. La participación activa de toda la familia es fundamental para el éxito del evento, ya que se busca involucrar a todos los asistentes en esta celebración.
Para aquellos interesados en asistir, la organización ha implementado un sistema de preventas, ofreciendo un promocional de 2 entradas por $15.000. Quienes decidan adquirir sus entradas en el mismo día deberán abonar $10.000 por persona en la boletería del polideportivo, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades programadas.
A través de esta celebración, la Asociación Todos Juntos reafirma su compromiso con la comunidad, creando un espacio donde la alegría y la inclusión son los verdaderos protagonistas. Esta velada se convertirá en un recuerdo imborrable, marcando el final de un ciclo para la actual reina y dando la bienvenida a los nuevos estandartes del 2026.