La elección de soberana en Jujuy celebra la inclusión y la música

El próximo sábado 4 de julio, la Asociación Todos Juntos llevará a cabo una celebración de inclusión y música con la elección de sus nuevos representantes en Jujuy.

Hoy 19:33

La Asociación Todos Juntos está en la fase final de preparación para uno de sus eventos más significativos del año, la Elección de la Reina y del Chico 10 2026, que se celebrará el próximo sábado 4 de julio. Este evento tendrá lugar en el Polideportivo Santa Teresita, ubicado en avenida Párroco Marshke 260, a partir de las 15 horas.

Durante esta jornada, se coronarán a los sucesores de Maitena Rodríguez, pero también se ofrecerá un espacio para celebrar la diversidad y el trabajo en equipo. La propuesta incluye una variedad de shows musicales, coreografías y momentos emotivos que mantendrán a la audiencia cautivada.

La tarde promete estar llena de colores y ritmos, fomentando los valores de pertenencia y alegría que son característicos de esta institución. La participación activa de toda la familia es fundamental para el éxito del evento, ya que se busca involucrar a todos los asistentes en esta celebración.

Para aquellos interesados en asistir, la organización ha implementado un sistema de preventas, ofreciendo un promocional de 2 entradas por $15.000. Quienes decidan adquirir sus entradas en el mismo día deberán abonar $10.000 por persona en la boletería del polideportivo, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades programadas.

A través de esta celebración, la Asociación Todos Juntos reafirma su compromiso con la comunidad, creando un espacio donde la alegría y la inclusión son los verdaderos protagonistas. Esta velada se convertirá en un recuerdo imborrable, marcando el final de un ciclo para la actual reina y dando la bienvenida a los nuevos estandartes del 2026.