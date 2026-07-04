Fuentes y Benavente encabezaron el Santiago Baila con más de 1.900 alumnos

La tradicional propuesta reunió a alumnos y docentes de los jardines de infantes municipales y de instituciones invitadas, en una jornada que combinó educación, arte, folclore y participación familiar alrededor de plaza Libertad.

Hoy 20:47

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad, Mario Benavente, encabezaron la edición 2026 del Santiago Baila, que tuvo como protagonistas a más de 1.900 alumnos y docentes de los 27 jardines de infantes municipales y de más de 10 instituciones educativas invitadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrolló alrededor de plaza Libertad, donde niñas y niños participaron de una jornada cargada de música, danza y tradición, acompañados por docentes, profesores de distintas disciplinas artísticas y familias que se acercaron para compartir el encuentro.

La jefa comunal y el secretario estuvieron acompañados por el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; miembros del gabinete municipal y concejales. La comitiva partió desde la sede municipal junto a alumnos y academias de danzas, y con el corte de cintas se dejó formalmente inaugurado el tradicional evento.

Luego, las autoridades recorrieron las calles y peatonales ubicadas alrededor de la plaza, donde interactuaron con los pequeños bailarines, quienes realizaron distintas presentaciones guiados por sus docentes y profesores.

En ese marco, Norma Fuentes destacó la importancia del Santiago Baila como un espacio de encuentro que fortalece el vínculo entre la educación, el arte y las tradiciones santiagueñas, con el folclore como uno de los ejes centrales de la propuesta.

Por su parte, Mario Benavente remarcó que la actividad representa un importante punto de encuentro para los niños y sus familias. Además, sostuvo que forma parte del amplio programa de actividades culturales que ofrece la ciudad durante todo el mes de julio, con propuestas que también contribuyen a dinamizar la economía local.

De esta manera, el Santiago Baila 2026 volvió a reunir a la comunidad educativa municipal en una celebración popular que promueve la participación, la identidad cultural y el acompañamiento de las familias en los espacios públicos de la ciudad.