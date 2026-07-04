Putin le ratificó a Trump que Rusia buscará tomar todo el Donbás

Según el Kremlin, ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica de casi una hora y media, en la que abordaron la guerra en Ucrania, la relación bilateral y la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo.

Hoy 21:02

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, le ratificó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que Moscú mantiene como objetivo tomar el control de todo el Donbás, en medio de la continuidad de la guerra en Ucrania y de los intentos diplomáticos para alcanzar una salida al conflicto.

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La conversación telefónica se extendió durante una hora y 25 minutos y fue informada por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien detalló que el contacto se produjo en el marco del 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

De acuerdo con la versión difundida por Moscú, Putin sostuvo ante Trump que las fuerzas rusas continuarán con su avance en el este ucraniano, pese a la resistencia de Kiev y al respaldo de sus aliados europeos.

“Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta”, expresó Ushakov al reconstruir el mensaje transmitido por el mandatario ruso durante la llamada.

El asesor presidencial también aseguró que Putin describió ante Trump lo que el Kremlin considera la situación real en el frente de batalla, donde las tropas rusas, según Moscú, avanzan “liberando una localidad tras otra”.

En ese marco, desde Rusia vincularon la conversación con la reciente afirmación del Kremlin sobre el supuesto control de Kostiantynivka, una ciudad estratégica de la región de Donetsk. Sin embargo, autoridades ucranianas negaron esa versión y aseguraron que sus fuerzas continúan en la zona.

Durante el diálogo, Putin también señaló que Kiev y la Unión Europea mantienen una percepción equivocada sobre el desarrollo de la guerra. Según la lectura del Kremlin, Ucrania y sus aliados europeos buscan prolongar e incluso escalar el conflicto.

Pese al tono de las advertencias, Ushakov sostuvo que Rusia mantiene su preferencia por una solución político-diplomática, siempre que contemple los denominados principios fundamentales de Moscú.

“Se volvió a acentuar la preferencia de una solución político-diplomática del conflicto que tome en cuenta los conocidos enfoques de principios de la parte rusa”, indicó el asesor del presidente ruso.

La comunicación también incluyó un repaso de la relación bilateral entre Moscú y Washington. Según el Kremlin, ambos mandatarios destacaron la importancia de sostener contactos en distintos niveles, incluidos los canales político-militares y económicos.

Desde el entorno ruso calificaron la charla como “enjundiosa y extremadamente constructiva”, y remarcaron que permitió abordar sin restricciones temas centrales de la agenda internacional, con la guerra en Ucrania como eje principal del intercambio.