Franco Stier ganó de punta a punta la serie única del Turismo Internacional en Termas

El piloto del BMW N°78 dominó de principio a fin la batería clasificatoria y ratificó su gran momento en la sexta fecha del campeonato 2026. Adrián Tracogna y Hugo Rudolf completaron el podio.

Hoy 22:03

El Turismo Internacional disputó este sábado su única serie clasificatoria en el marco de la sexta fecha de la temporada 2026, que comparte escenario con el Turismo Nacional en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Allí, Franco Stier volvió a demostrar todo su potencial y se quedó con una contundente victoria de punta a punta.

A bordo de su BMW N°78, el piloto dominó la competencia desde el inicio y completó las siete vueltas pactadas con un tiempo total de 14m13s495, sin dejar dudas sobre su superioridad durante todo el parcial. Además, marcó la vuelta más rápida de la serie con un registro de 2m01s332, consolidando el excelente rendimiento que ya había mostrado durante las actividades previas.

El escolta fue Adrián Tracogna con el auto N°5, quien finalizó a 2s596 del ganador luego de mantenerse como principal perseguidor durante toda la batería. El tercer escalón del podio quedó en manos de Hugo Rudolf (Auto N°3), aunque ya a una diferencia considerable de 21s656 respecto al líder.

Detrás de los tres primeros se ubicaron Marcelo Videle, Darío Dose, Tomás López, Osvaldo Dieguez, Ian Videle, Rubén Dieguez y Martín Abeledo, completando los diez mejores de la clasificación.

Más atrás finalizaron Antonio Caia, Pablo Córdoba y Víctor Karakachian, mientras que Juan Manuel Tomasello, Juan José Tomasello y Adrián Troncoso no pudieron completar la totalidad de las vueltas previstas. Por su parte, Cristian Dose quedó sin clasificación.

Clasificación de la serie

Franco Stier – 14m13s495 Adrián Tracogna – a 2s596 Hugo Rudolf – a 21s656 Marcelo Videle – a 22s007 Darío Dose – a 22s274 Tomás López – a 23s271 Osvaldo Dieguez – a 32s614 Ian Videle – a 36s395 Rubén Dieguez – a 38s257 Martín Abeledo – a 41s399

Con este resultado, Franco Stier llega como el gran candidato para la final del Turismo Internacional en el trazado santiagueño, luego de mostrar un ritmo demoledor durante todo el fin de semana en Termas de Río Hondo.