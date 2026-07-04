Agustín Canapino se quedó con la pole de la Clase 3 del TN en Termas de Río Hondo

El piloto de Arrecifes fue el más veloz en una clasificación marcada por la lluvia y las difíciles condiciones de pista. Facundo Chapur y Jorge Barrio completaron los tres primeros puestos.

Hoy 21:58

La Clase 3 del Turismo Nacional tuvo este sábado una intensa jornada de actividad en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, donde se disputa la sexta fecha de la temporada. En un escenario complicado por la lluvia y la humedad, Agustín Canapino volvió a demostrar toda su jerarquía y se quedó con la pole position.

La actividad comenzó con dos entrenamientos oficiales durante la mañana y continuó con dos tandas adicionales antes del mediodía. Sin embargo, las condiciones de pista no fueron las ideales debido a la humedad constante y a una leve llovizna que acompañó gran parte de la jornada.

Por la tarde se desarrollaron los tres grupos clasificatorios y allí apareció la figura del piloto de Arrecifes, que logró una vuelta contundente para quedarse con el mejor registro del día. Canapino marcó un tiempo de 2m08s210, suficiente para asegurarse el primer lugar de la clasificación general de la divisional mayor del TN APAT.

El segundo puesto quedó en manos del cordobés Facundo Chapur, quien terminó a 250 milésimas de la pole, mientras que el tercer lugar fue para el piloto de Pinamar, Jorge Barrio, a 560 milésimas del líder.

Detrás de los tres primeros se ubicaron Mauricio Lambiris, Damiani, Julián Santero, Jonatan Castellano, Tedeschi, Marques y Quevedo, quienes completaron los diez mejores registros de la clasificación.

Con estos resultados, quedaron definidos los principales puestos de partida para las series de este domingo. Agustín Canapino largará adelante en la primera batería, Facundo Chapur hará lo propio en la segunda, mientras que Jorge Barrio encabezará la tercera serie.

De esta manera, el múltiple campeón volvió a mostrar un gran nivel en el trazado santiagueño y se perfila como uno de los máximos candidatos a pelear por la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo.