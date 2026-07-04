Fuentes y Dapello destacaron la edición 2026 de las Olimpiadas de la Juventud

La propuesta reunió a más de 600 jóvenes en el Polideportivo Provincial, con competencias en 12 disciplinas deportivas y el acompañamiento de instituciones sociales, clubes y asociaciones.

Hoy 22:26

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad, Mario Benavente, y el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, participaron de la 5ª edición de las Olimpiadas de la Juventud, organizadas por la Dirección de la Juventud en el Polideportivo Provincial.

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La jornada contó con la participación de más de 600 jóvenes, quienes compitieron en distintas disciplinas deportivas en un espacio destinado a promover la integración, la vida saludable y el desarrollo de actividades recreativas entre adolescentes y jóvenes.

Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega de reconocimientos a entidades sociales y deportivas que acompañaron la realización del evento, destacando el trabajo conjunto para fortalecer la práctica deportiva en la comunidad.

En ese marco, Norma Fuentes resaltó que las Olimpiadas de la Juventud son resultado del esfuerzo articulado entre la Juventud municipal, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes de la Provincia.

“Esta política pública de impulsar el deporte en nuestra juventud hace que chicos de diferentes edades puedan encontrarse con alegría en un espacio acondicionado para varias prácticas en simultáneo”, expresó la intendente.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de clubes, asociaciones deportivas e instituciones que formaron parte de la propuesta, al remarcar que el objetivo es propiciar el deporte, la participación y una juventud sana.

Por su parte, Carlos Dapello señaló que la Provincia acompaña desde hace cinco años esta iniciativa impulsada por el municipio, en el marco de un mes con una importante agenda deportiva, que tendrá como uno de sus puntos destacados la presentación de Los Pumas en el Estadio Único Madre de Ciudades.

A su turno, Mario Benavente expresó su satisfacción por la amplia convocatoria de jóvenes y por el acompañamiento de las familias. Además, sostuvo que el proyecto municipal apunta a que todos los barrios cuenten con espacios abiertos para la práctica deportiva.

Las Olimpiadas de la Juventud incluyeron competencias de tenis de mesa, deportes electrónicos, hockey, vóley, rugby, handball, atletismo, boxeo, boxeo recreativo, natación, ajedrez y tenis, consolidándose como una propuesta de encuentro, inclusión y promoción del deporte entre los jóvenes santiagueños.