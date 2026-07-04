El Gobierno impulsa cambios en la Aduana y redefine su estrategia política con la mira puesta en las elecciones

La Casa Rosada prepara una reforma para modernizar el sistema aduanero, apuesta al diálogo con gobernadores para avanzar con proyectos clave y busca consolidar el camino hacia una eventual reelección de Javier Milei.

Hoy 22:23

El Gobierno nacional avanza en una serie de cambios en la Aduana mientras redefine su estrategia política y parlamentaria tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. En la Casa Rosada aseguran que la nueva etapa combinará gestión, negociación con los gobernadores y una moderación en el discurso público del presidente Javier Milei, al menos durante los próximos meses.

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Uno de los principales ejes del Ejecutivo es la implementación de mejoras tecnológicas en la Aduana para optimizar los controles y agilizar el comercio exterior.

Según fuentes oficiales, existen reclamos por demoras en los trámites, dificultades para rastrear mercaderías y falta de herramientas tecnológicas que permitan un seguimiento más eficiente de las cargas.

La intención del Gobierno es incorporar nuevo equipamiento, avanzar en la digitalización de procesos y reducir los márgenes de discrecionalidad en los procedimientos administrativos.

En esa línea, ya comenzaron a aplicarse algunas modificaciones. Entre ellas, una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que permite reemplazar determinadas garantías por declaraciones juradas para operadores con buen historial de cumplimiento, con el objetivo de disminuir costos y simplificar trámites.

Además, el Ejecutivo trabaja en una reforma del Código Aduanero, que incluiría cambios en los mecanismos de control, la trazabilidad de las operaciones, los procedimientos sancionatorios y los plazos administrativos.

El reordenamiento interno también tiene impacto en la estrategia política del oficialismo. Con Santilli al frente de la coordinación del Gabinete, el Gobierno busca fortalecer el diálogo con gobernadores y bloques legislativos aliados para obtener respaldo a las reformas que impulsa.

Entre las prioridades figura la reforma electoral, especialmente la eliminación o suspensión de las PASO, considerada por el oficialismo como una pieza clave de su estrategia electoral.

Para conseguir los votos necesarios, la Casa Rosada analiza distintas alternativas de negociación con mandatarios provinciales, entre ellas esquemas de listas compartidas para las elecciones legislativas.

En el oficialismo sostienen que la estrategia política tendrá dos momentos bien definidos.

Durante los próximos meses, el foco estará puesto en los acuerdos parlamentarios, la gestión y la búsqueda de consensos con las provincias. Más adelante, una vez resueltas las principales negociaciones legislativas, el Gobierno prevé endurecer nuevamente el tono de la campaña de cara al proceso electoral.

La propuesta oficial buscará poner el acento en la estabilidad económica, la baja de la inflación, la recuperación del crédito, la seguridad y las reformas aprobadas, aunque algunos sectores del Gobierno consideran que Milei también volverá a profundizar la confrontación con el kirchnerismo y las administraciones anteriores.

En los próximos días, Santilli retomará las negociaciones en el Congreso para intentar avanzar con proyectos considerados prioritarios, entre ellos la Ley de Zonas Frías y la reforma electoral.

Además, encabezará junto a Karina Milei su primera reunión de mesa política como jefe de Gabinete y acompañará al Presidente en los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, una actividad con la que el Gobierno también buscará enviar una señal de acercamiento a los gobernadores.

Con este esquema, la Casa Rosada apuesta a combinar reformas administrativas, acuerdos políticos y estrategia electoral, mientras prepara el escenario para la segunda mitad del año y los desafíos legislativos que considera fundamentales para consolidar su proyecto de gobierno.