Ezequiel Bastidas se quedó con la pole de la Clase 2 del TN en Termas de Río Hondo

El piloto entrerriano fue el más rápido de la clasificación y largará adelante en la sexta fecha de la temporada. La lluvia y la pista húmeda fueron protagonistas durante toda la jornada en Santiago del Estero.

Hoy 21:56

La Clase 2 del Turismo Nacional puso primera este sábado en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, donde comenzó a disputarse la sexta fecha de la temporada. En una jornada marcada por las complicadas condiciones climáticas, el gran protagonista fue Ezequiel Bastidas, quien se quedó con la pole position.

La actividad fue intensa desde temprano. Los pilotos afrontaron dos tandas de entrenamientos matutinas y posteriormente dos sesiones de pruebas libres extras durante el mediodía. La pista se mantuvo húmeda durante gran parte del día y una persistente llovizna elevó el nivel de dificultad para todos los competidores.

Por la tarde llegaron las clasificaciones y en la primera tanda el piloto de Paraná marcó la referencia con un tiempo de 2m07s751, registro que le permitió ubicarse al frente del clasificador. Detrás se posicionó Renzo Blotta, quien quedó a 495 milésimas del mejor tiempo.

Las condiciones meteorológicas empeoraron durante la segunda clasificación y la llovizna se hizo más intensa, impidiendo que los pilotos pudieran mejorar los registros obtenidos previamente. De esta manera, el tiempo conseguido por Bastidas en la primera sesión terminó siendo suficiente para quedarse con la pole de manera definitiva.

El entrerriano encabezó la clasificación general con su vuelta de 2m07s751, seguido por Renzo Blotta. El tercer lugar quedó para Lucas Petracchini, mientras que Andrés Calderón fue cuarto y Juan Ignacio Canela completó los cinco mejores.

Los diez primeros puestos de la clasificación fueron completados por Francisco Coltrinari, Pace, Évolo, Eluchans y Grippo, quienes buscarán ser protagonistas en las series y la final de este domingo.

Con este resultado, Ezequiel Bastidas ratificó su gran rendimiento durante toda la jornada y se perfila como uno de los candidatos a pelear por la victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito santiagueño de Termas de Río Hondo.