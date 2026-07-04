Peritarán el celular de Jesica Cirio para determinar el origen del video del vestidor vinculado a Insaurralde

La Justicia analizará este martes el teléfono de la modelo y realizará inspecciones en dos propiedades para establecer si la grabación fue realizada en la vivienda que compartía con el exfuncionario.

Hoy 21:48

La Justicia avanzará este martes con nuevas medidas de prueba en la investigación que involucra a Jesica Cirio y al exfuncionario Martín Insaurralde, con el objetivo de determinar el origen de un video del vestidor que cobró relevancia en la causa.

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Una de las principales diligencias será el peritaje del teléfono celular de Cirio, que estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP). Los especialistas buscarán establecer si la grabación se encuentra almacenada entre los archivos del dispositivo y obtener información sobre su origen.

Además del análisis del celular, los peritos examinarán el contenido del video para intentar confirmar si fue filmado en la propiedad ubicada en Fincas de San Vicente, donde la modelo convivía con Insaurralde durante 2022.

Inspecciones en dos viviendas

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, también se realizarán dos inspecciones oculares: una en la vivienda de Fincas de San Vicente, vinculada al exintendente de Lomas de Zamora, y otra en el actual domicilio de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas.

Las diligencias buscan comparar las características de ambos inmuebles con las imágenes difundidas públicamente para determinar en cuál de ellos habría sido registrado el video.

La investigación tomó impulso luego de un allanamiento realizado en la casa de Cirio, procedimiento que se llevó a cabo tras una publicación periodística. Durante esa medida, los investigadores encontraron un vestidor y una de las testigos declaró ante el juez Luis Armella que el ambiente observado coincidía con el que había visto previamente en las imágenes difundidas por los medios.

Con estas nuevas pericias, la Justicia intentará reunir elementos técnicos que permitan confirmar o descartar si el video fue grabado en la vivienda que Cirio compartía con Insaurralde y si tiene relevancia para la causa que continúa en investigación.