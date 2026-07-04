Santilli ratificó que el objetivo del Gobierno es la reelección de Milei: "Para que la Argentina no vuelva atrás"

El flamante jefe de Gabinete aseguró que trabajará para construir las mayorías necesarias en el Congreso, confirmó que la eliminación de las PASO sigue siendo una prioridad y defendió su situación patrimonial.

Hoy 21:34

A una semana de haber asumido como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó que uno de los principales objetivos políticos del oficialismo es lograr la reelección del presidente Javier Milei en 2027 y afirmó que su gestión estará enfocada en construir los consensos necesarios para impulsar las reformas promovidas por el Gobierno nacional.

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En una entrevista concedida a un medio nacional, el funcionario sostuvo que su misión será fortalecer el diálogo con gobernadores y otros espacios políticos, aunque aclaró que ese acercamiento estará orientado a alcanzar acuerdos concretos y no a sostener el escenario político actual.

"Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir", afirmó Santilli, al tiempo que remarcó que buscará generar las condiciones para que el oficialismo consiga el respaldo legislativo que necesita.

Entre los temas que definió como prioritarios para esta nueva etapa, el jefe de Gabinete destacó la reforma electoral, cuyo eje central continúa siendo la eliminación de las PASO.

Si bien confirmó que esa sigue siendo la postura de la Casa Rosada, reconoció que el Gobierno está dispuesto a negociar alternativas en el Congreso si eso permite reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Según explicó, el objetivo es simplificar el calendario electoral, reducir los costos del sistema y permitir que el Congreso trate el resto de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

"Tenemos que recuperar la agenda pública y lograr que todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda", expresó.

Consultado sobre su situación patrimonial tras la salida de Manuel Adorni del cargo en medio de investigaciones judiciales, Santilli aseguró que sus declaraciones juradas están en regla.

"Declaro mis bienes hace veinte o treinta años. Está a la vista de todo el mundo, hace muchos años", sostuvo.

Durante la entrevista también cuestionó la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por los problemas de inseguridad en la provincia, la presión impositiva sobre el sector productivo y por rechazar distintas reformas promovidas por el Gobierno nacional.

Al cierre, Santilli insistió en que esta nueva etapa requerirá construir las mayorías políticas necesarias para profundizar el programa de gobierno y llamó a los sectores afines al oficialismo a trabajar con ese objetivo.

"Todos los que pensamos de una manera tenemos que luchar para ir hacia adelante y no para abrir el riesgo a que vuelvan los de atrás", concluyó.