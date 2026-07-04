Milei saludó a Estados Unidos por el 4 de Julio y reafirmó su defensa de las democracias liberales

El Presidente destacó los principios fundacionales del país norteamericano, cuestionó al comunismo y aseguró que Argentina debe recuperar el modelo de una democracia liberal.

Hoy 21:41

El presidente Javier Milei publicó este sábado un mensaje con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, en el que felicitó al pueblo norteamericano y aprovechó la fecha para volver a expresar su visión sobre el rol de las democracias liberales y la defensa de las libertades individuales.

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A través de sus redes sociales, el mandatario recordó el nacimiento de Estados Unidos en 1776 y sostuvo que su desarrollo estuvo basado en principios que considera fundamentales para el progreso de una nación.

"Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad", escribió.

En otro tramo de su publicación, Milei contrapuso ese modelo con otros sistemas políticos y afirmó que el éxito estadounidense estuvo vinculado a la defensa de esos valores.

"Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo", sostuvo.

Además, destacó el desarrollo económico de Estados Unidos y lo relacionó con la preservación de las libertades individuales.

"La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación", expresó.

Durante el mensaje, el Presidente también trazó una comparación con la historia argentina y aseguró que el país fue concebido bajo los mismos ideales.

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos", afirmó.

En ese contexto, lanzó una fuerte definición política al señalar que "quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas", y agregó que "quien atente contra él no es más que un traidor a la patria".

Al cierre de su publicación, Milei convocó a fortalecer la relación entre ambos países y sostuvo que los valores de la libertad deben ser el eje del desarrollo del continente.

"Poner estos valores en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego", expresó, antes de desear que Estados Unidos continúe siendo "un faro de libertad en el Norte" y que la Argentina vuelva a ocupar ese lugar "en el Sur".

En paralelo, el Gobierno confirmó que el Presidente no viajó a Estados Unidos para participar de las celebraciones oficiales por el 4 de Julio organizadas por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Desde la Casa Rosada señalaron que ese viaje no formaba parte de la agenda oficial y aseguraron que la decisión no altera la relación bilateral con Washington, considerada estratégica por la administración de Milei.

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que existe la posibilidad de que ambos mandatarios vuelvan a reunirse antes de fin de año, en el marco de una actividad internacional similar a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).