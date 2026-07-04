Multitudinario lanzamiento a la reelección de “Toto” González en Loreto

Con una caravana popular y un acto colmado de vecinos y militantes, el peronismo loretano presentó la candidatura del actual intendente Ramón “Toto” González, acompañado por autoridades provinciales y nacionales.

Hoy 20:39

En un colmado Salón de Eventos Vik, precedido por una multitudinaria caravana popular por las calles de la Capital del Rosquete, el peronismo de Loreto concretó este sábado por la tarde el lanzamiento de Ramón “Toto” González como candidato a la reelección para la intendencia.

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El acto contó con la presencia del senador nacional y titular del Partido Justicialista santiagueño, José Emilio Neder; el vicegobernador, Carlos Silva Neder; los diputados nacionales Estela Neder y Marcelo Barbur; el ministro de Gobierno, Bernardo José Herrera; y el ministro de Producción, Néstor Machado, entre otras autoridades.

Durante la apertura, Carlos Silva Neder destacó la figura del actual intendente y lo definió como “un hombre del pueblo loretano, que la gente lo ve transitar las calles y compartir las situaciones cotidianas, al cual ninguna lapicera lo ha cambiado nunca”. Además, lo consideró “una persona de diálogo y consensos”.

A su turno, Ramón “Toto” González remarcó el compromiso asumido desde el inicio de su gestión y sostuvo que Loreto forma parte del proceso de crecimiento que atraviesa la provincia.

“En su momento asumimos como compromiso que Loreto no podía estar ausente del crecimiento provincial. Desde 2022 aquí gobierna no una persona, sino un equipo. Y el peronismo loretano tiene como sello gestionar con espíritu solidario, al lado de cada familia”, expresó el intendente.

En esa línea, González destacó las obras ejecutadas durante los últimos años y aseguró que el municipio continuará trabajando con responsabilidad en la administración de los recursos.

“Hemos hecho muchas obras durante estos cuatro años, pero también estamos proyectando lo que aún falta, siendo cuidadosos y prudentes en la administración de los recursos, y como intendente estando cada día a primera hora en la Municipalidad para trabajar”, agregó.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien transmitió a González los saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora. Luego, resaltó el acompañamiento al proyecto político provincial y el trabajo realizado en la ciudad.

“Hoy Loreto es parte de este proyecto superador que gobierna Santiago del Estero, sin perder un minuto de tiempo en otra cosa que no sea trabajar por la ciudad y la gente, fundamentalmente gestionando con respeto, solidaridad y humildad”, señaló.

Finalmente, Neder convocó a acompañar la candidatura de Ramón “Toto” González en las elecciones del 2 de agosto.

“Por eso el 2 de agosto vamos a reafirmar en las urnas la decisión de seguir creciendo, acompañando a una persona de bien, de trabajo en la gestión, solidaria y presente en lo humano. Muchas gracias, querido Loreto, por el cariño y acompañamiento de siempre”, concluyó.