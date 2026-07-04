Estrategias sencillas para blindar tus cuentas en línea

La seguridad digital es crucial en un mundo donde el 60% de los argentinos ha sido víctima de algún tipo de fraude en línea. Aquí te mostramos cómo blindar tus cuentas en solo cinco minutos.

Hoy 18:12

La categoría de temas varios abarca una amplia gama de aspectos de la vida cotidiana, y uno de los más críticos en la actualidad es la seguridad de nuestras cuentas en línea. Con el aumento de fraudes digitales, es esencial tomar medidas para proteger nuestra información personal.

Según datos de 2022, el 60% de los argentinos reportaron haber sufrido algún tipo de fraude en línea, lo que subraya la importancia de blindar nuestras cuentas en plataformas digitales. Aquí compartimos algunos consejos prácticos que puedes implementar en menos de cinco minutos.

Primero, es fundamental activar la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas. Este método añade una capa adicional de seguridad al requerir un código que se envía a tu teléfono cada vez que inicias sesión desde un dispositivo nuevo.

Además, asegúrate de utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta. Evita usar información personal, como fechas de nacimiento o nombres de mascotas, y considera el uso de un gestor de contraseñas para mantenerlas organizadas y seguras.

No olvides revisar periódicamente la actividad de tus cuentas. Muchas plataformas ofrecen la posibilidad de ver inicios de sesión recientes, lo que te permite detectar cualquier acceso no autorizado y actuar rápidamente si notas algo sospechoso.

Por último, mantén tus dispositivos y aplicaciones actualizados. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen tus cuentas de vulnerabilidades recientes. Ignorar esto puede dejar tus cuentas expuestas a ataques.

La seguridad en línea es un proceso continuo. Estar informado sobre las últimas amenazas y prácticas de seguridad es crucial para mantener tus cuentas a salvo. Cada pequeño paso que tomes puede hacer una gran diferencia en tu protección digital.