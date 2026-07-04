Dos conductores quedaron hospitalizados tras un violento siniestro sobre Ruta 5

El choque ocurrió a unos cinco kilómetros de Tintina. Ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales y la Policía trabaja para establecer cómo se produjo la colisión.

Hoy 18:03

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este sábado sobre la Ruta Provincial Nº 5, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Tintina, donde una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Ford Cargo con acoplado protagonizaron una colisión que dejó como saldo a dos personas trasladadas al hospital.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, luego de que un llamado telefónico alertara a las autoridades sobre el accidente. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 44 de Tintina y del Destacamento Policial Nº 1 de Amamá encontraron la camioneta sobre la banquina con severos daños en su estructura.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la Amarok habría impactado contra el lateral izquierdo del acoplado del camión, que circulaba por la ruta al momento del choque. Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, la camioneta sufrió importantes destrozos, entre ellos la rotura de las ruedas delanteras, el parabrisas, el eje delantero y los espejos laterales. Por su parte, el acoplado del camión también presentó daños materiales.

Personal del Hospital de Tintina acudió rápidamente al lugar y asistió a los conductores de ambos vehículos. Posteriormente, los dos fueron trasladados al centro de salud para la realización de estudios de mayor complejidad y determinar si presentaban lesiones de consideración.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de la jurisdicción, que lleva adelante las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro y determinar la mecánica del choque.