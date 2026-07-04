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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 11º
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Locales

Silva Neder visitó el 10° Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso

En jornadas marcadas por la tradición y el federalismo, se está llevando a cabo el 10º Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso en Santiago del Estero.

Hoy 18:06
Caballo Peruano de Paso

Tras la apertura del certamen celebrada en las instalaciones del Vivero San Carlos, en la ciudad de La Banda, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, concurrió al predio dónde transmitió el efectuoso saludo del gobernador Elías Miguel Suárez y acompañó el desarrollo de las actividades programadas. La actual edición fue declarada de Interés Provincial, Cultural, Turístico y Productivo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

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El concurso, que se desarrolla los días 3, 4 y 5 de julio, reúne a delegaciones de Buenos Aires, San Juan, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero.

Durante su visita, el Dr. Silva Neder fue recibido por el presidente de la Asociación de Criaderos de Caballos Peruanos Regional Santiago del Estero, Gerardo Ángel Caro y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Federico López Alsogaray, junto al ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Ing. Néstor Machado; director general de Agricultura y Ganadería, Ing. Javier Togo e integrantes de la institución e invitados especiales.

En el marco de las competencias, el Vicegobernador procedió a realizar la entrega de uno de los premios correspondientes al primer puesto del concurso regional, oportunidad en la que felicitó a los ganadores y destacó la importancia de este certamen que consolida a Santiago del Estero como un punto de encuentro ineludible para el sector ecuestre y el turismo cultural del norte argentino.

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