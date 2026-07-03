En vivo: los Pumas, con presencia santiagueña, debutan ante Escocia en el Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby iniciará este sábado su participación en el nuevo certamen internacional organizado por World Rugby. El encuentro se disputará desde las 16 en Córdoba y marcará el comienzo de una exigente temporada para el equipo de Felipe Contepomi. Pedro Delgado estará desde el inicio.
Los Pumas pondrán primera este sábado en el Nations Championship, la nueva competencia internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial. El seleccionado argentino enfrentará a Escocia desde las 16.00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que será arbitrado por el georgiano Nika Amashukeli y televisado por ESPN 2 y Disney+. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2
Los Pumas pondrán primera este sábado en el Nations Championship, la nueva competencia internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial. El seleccionado argentino enfrentará a Escocia desde las 16.00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que será arbitrado por el georgiano Nika Amashukeli y televisado por ESPN 2 y Disney+.
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