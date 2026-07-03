En vivo: los Pumas, con presencia santiagueña, debutan ante Escocia en el Nations Championship

Los Pumas pondrán primera este sábado en el Nations Championship, la nueva competencia internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial. El seleccionado argentino enfrentará a Escocia desde las 16.00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que será arbitrado por el georgiano Nika Amashukeli y televisado por ESPN 2 y Disney+.

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