Un choque entre un camión y un tractor sobre Ruta 92 dejó varios heridos en Quimilí

El siniestro ocurrió durante la siesta de este sábado, a la altura del INTA. Los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Zonal, mientras la Policía investiga cómo se produjo la violenta colisión.

Hoy 17:20

Un importante accidente de tránsito se registró durante la siesta de este sábado sobre la Ruta Provincial Nº 92, en cercanías de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, donde un camión cerealero y un tractor que remolcaba dos acoplados cargados con leña protagonizaron una violenta colisión.

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El hecho ocurrió pasadas las 14.30, a la altura del INTA, y generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Como consecuencia del fuerte impacto, los postes de leña quedaron esparcidos sobre la calzada, lo que complicó la circulación vehicular y obligó a implementar un operativo de seguridad en la zona.

Varias personas resultaron heridas a raíz del choque y recibieron asistencia en el lugar. Posteriormente, fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Zonal de Quimilí, donde quedaron bajo observación médica para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios, personal sanitario y vecinos trabajaron en el sitio del siniestro realizando tareas de rescate, ordenamiento del tránsito y remoción de la carga que quedó dispersa sobre la ruta.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Los peritos realizan las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.