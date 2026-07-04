Consejos prácticos para mejorar el rendimiento de tu PC en Argentina

En Argentina, muchos usuarios de computadoras enfrentan problemas de rendimiento, especialmente en equipos más antiguos. Acelerar una PC sin formatear es posible con algunos ajustes sencillos que pueden marcar una gran diferencia.

Hoy 18:02

En el contexto de Interés General en Argentina, optimizar el rendimiento de una computadora se ha vuelto una necesidad para muchos usuarios. Desde 2020, con el aumento del trabajo remoto y el uso intensivo de tecnología, las PCs han comenzado a mostrar signos de lentitud.

Una de las primeras recomendaciones es eliminar programas innecesarios que se inician automáticamente al encender la computadora. Esto no solo libera recursos, sino que también acelera el tiempo de arranque del sistema.

Además, es crucial mantener el disco duro limpio. Utilizar herramientas de limpieza que eliminen archivos temporales y cachés puede liberar espacio y mejorar el rendimiento general del equipo. Hay software gratuito disponible que facilita este proceso.

Actualizar los controladores de hardware también es fundamental. Muchos usuarios ignoran este aspecto, pero tener los controladores actualizados puede solucionar problemas de rendimiento y compatibilidad con aplicaciones recientes.

Otra estrategia efectiva es desfragmentar el disco duro, especialmente si se trata de un HDD y no un SSD. Este proceso organiza los datos de manera más eficiente, permitiendo un acceso más rápido a la información almacenada.

Por último, ajustar la configuración visual de Windows puede ayudar a mejorar la velocidad. Reducir efectos visuales como las animaciones y sombras puede liberar recursos significativos, permitiendo que la PC funcione de manera más fluida.

Implementar estos consejos puede resultar en un mejor rendimiento de tu computadora sin la necesidad de formatear. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también conserva datos valiosos y configuraciones personalizadas que podrían perderse en un formateo completo.