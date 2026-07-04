Dolor por la muerte de un querido chofer de la Línea 17: pasajeros lo despiden con emotivos mensajes

Conocido como "Don Ramón" o "Gerucho", el conductor se ganó el cariño de cientos de usuarios por su calidez y solidaridad. Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de recuerdos y homenajes.

Hoy 17:18

La noticia del fallecimiento de un histórico chofer del transporte público provocó una profunda conmoción entre vecinos y pasajeros, quienes lo recordaron como un hombre amable, respetuoso y siempre dispuesto a tender una mano. Conocido afectuosamente como "Don Ramón" o "Gerucho", había dejado la actividad hace un par de años para disfrutar de su jubilación.

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Apenas se conoció su partida, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de familiares, amigos y, especialmente, de quienes durante años compartieron con él los primeros viajes de cada jornada.

Los testimonios coinciden en destacar su enorme calidad humana, más allá de su labor como conductor. Muchos recordaron que era habitual que esperara unos segundos más cuando veía a algún pasajero correr hacia la parada.

"Excelente chofer y gran ser humano. Si no te veía en la parada, se hacía el que buscaba algo y te esperaba", escribió un usuario que viajaba con frecuencia en el recorrido de las 5 de la mañana.

Las anécdotas continuaron multiplicándose. Una vecina recordó que, durante su embarazo, el chofer le hacía señales con las luces o tocaba bocina cuando la veía salir apresurada desde el barrio Vinalar para que no perdiera el colectivo rumbo a sus controles médicos.

Otro pasajero evocó la paciencia con la que Don Ramón lo orientó cuando recién ingresaba a la Escuela de Policía y aún no conocía bien la ciudad. "Me explicaba por dónde bajarme y cómo moverme. Siempre tenía un consejo", relató.

La empatía fue el rasgo más repetido en cada homenaje. "Hacía sentir tan bien con su amabilidad que no éramos invisibles", expresó otra usuaria, sintetizando el sentimiento de quienes compartieron incontables viajes con él.

Con su partida, vecinos y pasajeros despiden a un trabajador que trascendió su función al volante y que será recordado por los pequeños gestos cotidianos que hicieron más cálida la rutina de cientos de personas.