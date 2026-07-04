Una camioneta terminó contra el cerco de una empresa tras un desperfecto mecánico en el Parque Industrial

El siniestro ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de calles Forja y General Salvio. En el vehículo viajaban cuatro personas, entre ellas un menor, y ninguna sufrió heridas.

Hoy 17:21

Una camioneta protagonizó este sábado un siniestro vial en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Santiago del Estero, luego de que su conductor perdiera el control del rodado y terminara impactando contra el cerco perimetral de una empresa. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

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El hecho se registró alrededor de las 13.35, en la esquina de Forja y General Salvio, donde intervino personal policial tras ser alertado sobre el incidente.

Según el informe oficial, el vehículo involucrado fue una Citroën C3 Aircross, en la que se trasladaban cuatro ocupantes, entre ellos un menor de edad. Todos fueron asistidos en el lugar y se constató que resultaron ilesos.

El conductor explicó a los efectivos que, mientras circulaba por calle Forja y antes de llegar a la intersección con General Salvio, el volante del vehículo se habría trabado, provocando que perdiera el dominio de la camioneta.

Como consecuencia, el rodado subió al cordón e impactó contra el alambrado y las columnas del cerramiento perimetral de una empresa ubicada en el sector, ocasionando únicamente daños materiales.

Por su parte, el gerente de la firma manifestó que por el momento no iniciará acciones legales por los daños ocasionados.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Comunitaria Nº 12, con intervención de la fiscal de turno, Ximena Jerez, quien impartirá las medidas procesales correspondientes.